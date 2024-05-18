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Бинт марлевий медичний нестерильний тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (832894) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
9,92
Економія: -1,85 грн
8,07 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (18)
9,35
Економія: -1,04 грн
8,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (51)
9,18
Економія: -0,93 грн
8,25 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (15)
9,54
Економія: -1,08 грн
8,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (10)
10,05
Економія: -1,60 грн
8,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (47)
8,73
Економія: -0,81 грн
7,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (180)
9,38
Економія: -1,29 грн
8,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (7)
8,29
Економія: -0,93 грн
7,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (20)
9,18
Економія: -1,41 грн
7,77 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
Всього: упаковка (146)
8,90
Економія: -0,85 грн
8,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (20)
8,67
Економія: -0,60 грн
8,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (17)
9,82
Економія: -1,54 грн
8,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (114)
9,91
Економія: -1,50 грн
8,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
9,94
Економія: -0,98 грн
8,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (29)
9,72
Економія: -1,26 грн
8,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 122
Всього: упаковка (1)
9,48
Економія: -1,38 грн
8,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (18)
10,02
Економія: -1,34 грн
8,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (17)
9,09
Економія: -1,00 грн
8,09 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Всього: упаковка (13)
9,66
Економія: -1,25 грн
8,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (26)
9,49
Економія: -1,41 грн
8,08 грн