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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см "Медичний стандарт", тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (397911) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
Всього: упаковка (4)
6,13
Економія: -1,37 грн
4,76 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Гусятин, вул. Тернопільська, 4
Всього: упаковка (19)
4,84 грн
Перша аптека
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Зачинено
Луцьк, просп. Відродження, 30
Всього: упаковка (23)
4,83
Економія: -0,03 грн
4,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52
Всього: упаковка (149)
4,85 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 6
Всього: упаковка (7)
4,84 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Всього: упаковка (4)
4,83
Економія: -0,08 грн
4,75 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
4,79 грн
Здорова родина
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Зачинено
Калуш, вул. Каракая, 25
Всього: упаковка (27)
4,85 грн
Здорова родина
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Зачинено
Калуш, вул. Каракая, 25
Всього: упаковка (10)
4,85 грн
Сімейна аптека
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Зачинено
Калуш, вул. Каракая, 25
Всього: упаковка (23)
4,79 грн
Здорова родина
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Зачинено
Ясіня, вул. Коцюбинського, 25
Всього: упаковка (28)
4,83 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Рожнятів, вул. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (6)
4,82
Економія: -0,01 грн
4,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
4,85
Економія: -0,04 грн
4,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (33)
4,84
Економія: -0,07 грн
4,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Свалява, вул. Головна, 31
Всього: упаковка (5)
5,49
Економія: -0,08 грн
5,41 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, вул. Гошовського Володимира, 2
Всього: упаковка (1)
5,90
Економія: -1,14 грн
4,76 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (20)
5,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом