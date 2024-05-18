Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти нестерильніБИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙЦіни в аптеках

БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (295753) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (17)
14,99 грн
Ощад аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (13)
14,99 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (5)
14,99 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (5)
12,24 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (11)
14,99 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (33)
14,99 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (14)
12,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (20)
14,99 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (25)
14,99 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Всього: упаковка (20)
14,99 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
Всього: упаковка (35)
14,99 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (20)
14,99 грн
В інших містах:
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (16)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Всього: упаковка (21)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (30)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Подорожник
Детальніше
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (31)
14,99 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (7)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (13)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (6)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Всього: упаковка (1)
14,99 грн