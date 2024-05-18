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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (295752) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (3)
13,45
Економія: -0,70 грн
12,75 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
13,41
Економія: -1,77 грн
11,64 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (7)
13,10
Економія: -1,41 грн
11,69 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (5)
6,16 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (6)
13,16
Економія: -1,59 грн
11,57 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (2)
12,66
Економія: -0,98 грн
11,68 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Всього: упаковка (7)
12,67
Економія: -0,68 грн
11,99 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: упаковка (55)
7,43
Економія: -0,33 грн
7,10 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (18)
7,00
Економія: -2,00 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (19)
7,00
Економія: -2,00 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (3)
7,00
Економія: -2,00 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (14)
7,00
Економія: -2,00 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (13)
7,00
Економія: -2,00 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
Всього: упаковка (9)
7,00
Економія: -2,00 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (43)
7,00
Економія: -2,00 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Всього: упаковка (13)
7,00
Економія: -2,00 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (12)
7,00
Економія: -2,00 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Всього: упаковка (21)
7,00
Економія: -2,00 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (31)
7,00
Економія: -2,00 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (31)
6,00
Економія: -1,00 грн
5,00 грн