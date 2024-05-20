Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти нестерильніБИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙЦіни в аптеках

БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 5 см тип 17, №1 - Львів (295751) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (5)
3,41
Економія: -0,43 грн
2,98 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (7)
3,04
Економія: -0,24 грн
2,80 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (10)
4,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (2)
4,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Всього: упаковка (1)
3,00 грн
Челсі плюс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (13)
3,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом