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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 5 см тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (295751) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (7)
3,05
Економія: -0,25 грн
2,80 грн
В інших містах:
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (5)
3,41
Економія: -0,43 грн
2,98 грн
Челсі плюс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (13)
3,20 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Всього: упаковка (1)
3,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (2)
4,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (10)
4,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом