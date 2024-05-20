Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти нестерильніБИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE"Ціни в аптеках

БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Львів (295726) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (87)
13,37
Економія: -3,83 грн
9,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (5)
11,69
Економія: -0,39 грн
11,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (10)
11,93
Економія: -0,92 грн
11,01 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (36)
11,51
Економія: -0,51 грн
11,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (43)
11,56
Економія: -0,66 грн
10,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (81)
11,23
Економія: -0,48 грн
10,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
Всього: упаковка (40)
11,35
Економія: -1,40 грн
9,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (16)
11,18
Економія: -0,43 грн
10,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (42)
12,09
Економія: -1,49 грн
10,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Всього: упаковка (37)
11,55
Економія: -0,65 грн
10,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (27)
12,10
Економія: -1,16 грн
10,94 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (18)
11,36
Економія: -0,36 грн
11,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (12)
10,72
Економія: -0,42 грн
10,30 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 26
Всього: упаковка (20)
19,30
Економія: -6,10 грн
13,20 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
Всього: упаковка (3)
19,30
Економія: -6,10 грн
13,20 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Доброхотова Академіка, 13
Всього: упаковка (8)
19,30
Економія: -6,10 грн
13,20 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (24)
19,30
Економія: -6,10 грн
13,20 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (36)
19,30
Економія: -6,10 грн
13,20 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пшенична, 16
Всього: упаковка (52)
15,00
Економія: -3,25 грн
11,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (4)
12,40
Економія: -0,65 грн
11,75 грн