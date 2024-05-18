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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (295726) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
10,41
Економія: -0,41 грн
10,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (10)
11,09
Економія: -0,71 грн
10,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
11,64
Економія: -0,34 грн
11,30 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (27)
11,82
Економія: -2,49 грн
9,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (20)
11,61
Економія: -2,28 грн
9,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (3)
10,39
Економія: -0,33 грн
10,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (2)
11,10
Економія: -0,72 грн
10,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (20)
11,13
Економія: -0,53 грн
10,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Всього: упаковка (9)
11,85
Економія: -0,70 грн
11,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (18)
12,45
Економія: -0,55 грн
11,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
12,72
Економія: -0,73 грн
11,99 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (3)
12,05
Економія: -0,60 грн
11,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Всього: упаковка (8)
14,11
Економія: -0,41 грн
13,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (8)
12,46
Економія: -0,71 грн
11,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
Всього: упаковка (48)
13,27
Економія: -1,81 грн
11,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (71)
10,52
Економія: -0,78 грн
9,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (12)
10,57
Економія: -0,78 грн
9,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миргород, вул. Гоголя, 139
Всього: упаковка (85)
11,74
Економія: -0,98 грн
10,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, узвіз Стрілецький, 1/4
Всього: упаковка (1)
10,29
Економія: -0,59 грн
9,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Героїв Крут, 76/1
Всього: упаковка (8)
11,99
Економія: -1,62 грн
10,37 грн