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Катетер Фогарті
Катетер Фогарті
Миколаїв
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Відчинено
Зачиняється о 15:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
281.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ" 1,0 №1
Каммед
479,30
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ" 2,0 №1
Каммед
489,70
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ" 1,3 №1
Каммед
512,00
Економія при броні:
-0,10 грн
511,90
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 8/1
466.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ" Ch/F 8 №1
Каммед
605,41
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
513.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ" 1,0 №1
Каммед
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