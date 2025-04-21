Київ
Катетер Фогарті

Катетер Фогарті

Миколаїв (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
281.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ" 1,0 №1
Каммед
479,30 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ" 2,0 №1
Каммед
489,70 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ" 1,3 №1
Каммед
512,00
Економія при броні: -0,10 грн
511,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 8/1
466.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ" Ch/F 8 №1
Каммед
605,41 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
513.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ" 1,0 №1
Каммед
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