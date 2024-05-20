Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти гіпсовіБИНТ ГІПСОВИЙ "БІЛОСНІЖКА"Ціни в аптеках

БИНТ ГІПСОВИЙ "БІЛОСНІЖКА" 15 см х 2,7 м, №1 - Львів (94776) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (2)
21,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
19,55 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (3)
25,26 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
27,99 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (4)
21,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
27,99 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (6)
27,99 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
27,99 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (2)
27,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (10)
17,98
Економія: -0,68 грн
17,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (3)
22,96 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: упаковка (3)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
19,26 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
16,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (2)
27,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
18,69
Економія: -0,79 грн
17,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (3)
27,99 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (3)
15,49 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (8)
15,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бабія, 14
Всього: упаковка (2)
27,99 грн