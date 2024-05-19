БИНТ ГІПСОВИЙ "БІЛОСНІЖКА" 15 см х 2,7 м, №1 - Харків (94776) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 81 аптеці
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Бажаємо здоров'я
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Харків, просп. Гагаріна, 84
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Аптека копійка
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Харків, вул. Космічна, 23
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Харків, просп. Гагаріна, 127-А
Економна аптека
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Дерев'янка, 56
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2