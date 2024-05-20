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БИНТ ГІПСОВИЙ "БІЛОСНІЖКА" 20 см х 2,7 м, №1 - Одеса (94775) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (6)
22,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
35,10 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (3)
44,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
22,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
32,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
25,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (2)
20,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (4)
20,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
44,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (3)
22,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
36,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
Всього: упаковка (1)
21,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
32,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4)
26,39
Економія: -1,64 грн
24,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
36,11 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (4)
36,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (9)
36,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (3)
21,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (3)
34,65 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (4)
36,99 грн