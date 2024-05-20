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БИНТ ГІПСОВИЙ "БІЛОСНІЖКА" 10 см х 2,7 м, №1 - Львів (94774) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (3)
17,12 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (2)
18,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (3)
13,17
Економія: -0,42 грн
12,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (9)
12,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (12)
12,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
13,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (3)
12,57 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
16,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (1)
19,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Всього: упаковка (2)
18,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
13,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (2)
12,57 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
15,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
15,13 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
16,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
13,91 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (5)
11,98
Економія: -0,38 грн
11,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
15,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 92
Всього: упаковка (3)
12,57 грн