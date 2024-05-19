БИНТ ГІПСОВИЙ "БІЛОСНІЖКА" 10 см х 2,7 м, №1 - Харків (94774) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 33 аптеках
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Економна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Економна аптека
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 54-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А