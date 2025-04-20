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Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
121.4 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
12,95
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Батюка, 49-А
288.1 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,01
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Охтирка, пров. Харківський, 5-А
288.1 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,03
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
313.0 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
12,91
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
313.0 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,05
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
313.7 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
18,44
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ромни, вул. Руденка, 23-Б
315.8 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
12,99
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, бульв. Свободи, 2-Е
316.1 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
17,18
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ромни, бульв. Шевченка, 7/3
316.2 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
16,99
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 140-Е
318.3 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,02
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 21
345.2 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,01
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Терни, вул. Шкільна, 1
345.3 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
17,17
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 8
346.3 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,40
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
349.4 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,40
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
350.5 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,15
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
351.2 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
12,95
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
352.6 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,40
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
352.7 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,40
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
353.0 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,40
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Північна, 34
358.2 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,40
грн
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