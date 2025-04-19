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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
66.1 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
12,95
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 16:30
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
195.1 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
18,44
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
12,91
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
195.2 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,05
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 140-Е
199.6 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,02
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Батюка, 49-А
204.7 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,01
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, пров. Харківський, 5-А
204.8 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,03
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Руденка, 23-Б
275.2 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
12,99
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, бульв. Шевченка, 7/3
275.9 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
16,99
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ромни, бульв. Свободи, 2-Е
275.9 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
17,18
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Терни, вул. Шкільна, 1
289.9 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
17,17
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 21
377.4 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,01
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 8
383.3 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,40
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
387.6 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,40
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
389.2 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,15
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
389.9 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
12,95
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ярославська, 26
391.2 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,40
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
392.8 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Шостка, вул. Свободи, 21
393.5 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,07
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Північна, 34
394.9 км
БЕРУШІ 1100 №1
МЕДЕОЛ ЛТД ООО
13,40
грн
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