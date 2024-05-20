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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА квадро 5,8 Ag, №1 - Запоріжжя (81996) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
1172,00
Економія: -134,00 грн
1038,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
1173,05
Економія: -163,44 грн
1009,61 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
1106,88
Економія: -93,41 грн
1013,47 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
1192,00
Економія: -154,00 грн
1038,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
1172,00
Економія: -134,00 грн
1038,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
1108,60
Економія: -104,19 грн
1004,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
1085,28
Економія: -80,33 грн
1004,95 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
1103,22
Економія: -93,49 грн
1009,73 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
1115,42
Економія: -101,60 грн
1013,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
1180,50
Економія: -170,89 грн
1009,61 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
1035,66
Економія: -79,21 грн
956,45 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
1172,00
Економія: -134,00 грн
1038,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
1104,00
Економія: -126,00 грн
978,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
888,19
Економія: -79,37 грн
808,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
1028,57
Економія: -154,76 грн
873,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
1018,07
Економія: -91,76 грн
926,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
1008,74
Економія: -82,43 грн
926,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
Всього: упаковка (1)
1055,56
Економія: -121,15 грн
934,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (1)
1053,87
Економія: -101,56 грн
952,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
1112,57
Економія: -178,13 грн
934,44 грн