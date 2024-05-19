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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА квадро 5,8 Ag, №1 - Львів (81996) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
1155,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1155,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Личаківська, 26
Всього: упаковка (1)
1314,00 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
1155,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
1155,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Житомир, вул. Київська, 39
Всього: упаковка (2)
1054,17
Економія: -123,62 грн
930,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, просп. Берестейський, 125-А
Всього: упаковка (1)
1120,68
Економія: -179,07 грн
941,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Зодчих, 40
Всього: упаковка (1)
1129,75
Економія: -188,74 грн
941,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
1045,43
Економія: -107,93 грн
937,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
986,69
Економія: -53,63 грн
933,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: упаковка (1)
1044,14
Економія: -102,20 грн
941,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (1)
1027,76
Економія: -85,90 грн
941,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
1041,50
Економія: -99,10 грн
942,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (1)
1030,52
Економія: -101,22 грн
929,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
1065,95
Економія: -128,45 грн
937,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
1145,38
Економія: -204,37 грн
941,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
1136,43
Економія: -170,63 грн
965,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (3)
1131,80
Економія: -190,79 грн
941,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
1084,29
Економія: -142,69 грн
941,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (3)
1146,35
Економія: -205,34 грн
941,01 грн