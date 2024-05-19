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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА квадро 5,8 Ag, №1 - Київ (81996) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
1138,80
Економія: -197,79 грн
941,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
1006,57
Економія: -63,95 грн
942,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
1136,43
Економія: -170,63 грн
965,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
1084,29
Економія: -142,69 грн
941,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
1125,65
Економія: -184,64 грн
941,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (3)
1131,80
Економія: -190,79 грн
941,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
1075,71
Економія: -137,82 грн
937,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
1145,38
Економія: -204,37 грн
941,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (3)
1098,39
Економія: -168,78 грн
929,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
Всього: упаковка (1)
1057,05
Економія: -118,54 грн
938,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (3)
1146,35
Економія: -205,34 грн
941,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
1041,50
Економія: -99,10 грн
942,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (1)
1027,76
Економія: -85,90 грн
941,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (2)
1040,82
Економія: -99,49 грн
941,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (1)
1030,52
Економія: -101,22 грн
929,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1036,97
Економія: -95,26 грн
941,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
1148,50
Економія: -207,49 грн
941,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 7
Всього: упаковка (1)
1072,87
Економія: -143,26 грн
929,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (1)
1057,71
Економія: -119,63 грн
938,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (1)
1031,00
Економія: -84,38 грн
946,62 грн