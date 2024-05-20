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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА квадро 6,2 Ag, №1 - Запоріжжя (80895) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1151,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
1103,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
1151,00
Економія: -164,00 грн
987,00 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (2)
1011,14
Економія: -92,44 грн
918,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
1018,53
Економія: -92,77 грн
925,76 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
945,04
Економія: -72,28 грн
872,76 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
Всього: упаковка (1)
1098,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
Всього: упаковка (1)
994,06
Економія: -144,74 грн
849,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (2)
934,39
Економія: -140,59 грн
793,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
924,94
Економія: -83,37 грн
841,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
916,46
Економія: -74,89 грн
841,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (2)
931,32
Економія: -89,75 грн
841,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
915,25
Економія: -74,04 грн
841,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
1011,22
Економія: -161,90 грн
849,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
950,77
Економія: -101,47 грн
849,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
991,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (2)
991,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
978,19
Економія: -131,82 грн
846,37 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
954,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
909,80 грн