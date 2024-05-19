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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА квадро 6,2 Ag, №1 - Львів (80895) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
962,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1051,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
900,00
Економія: -54,48 грн
845,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
903,40
Економія: -59,80 грн
843,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
1008,56
Економія: -159,05 грн
849,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
884,57
Економія: -44,93 грн
839,64 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
1051,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Вараш, м-н Вараш, 13
Всього: упаковка (1)
902,35
Економія: -53,33 грн
849,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
953,86
Економія: -80,16 грн
873,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
Всього: упаковка (1)
945,47
Економія: -95,49 грн
849,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (2)
947,84
Економія: -97,86 грн
849,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: упаковка (1)
981,56
Економія: -96,08 грн
885,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (1)
935,37
Економія: -91,88 грн
843,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
971,64
Економія: -117,09 грн
854,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
925,13
Економія: -74,27 грн
850,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
895,45
Економія: -53,16 грн
842,29 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (2)
1128,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
1023,38
Економія: -169,59 грн
853,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
1044,31
Економія: -190,52 грн
853,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1)
1000,28
Економія: -153,81 грн
846,47 грн