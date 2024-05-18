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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА квадро 6,2 Ag, №1 - Харків (80895) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
944,41
Економія: -71,65 грн
872,76 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
1026,93
Економія: -101,17 грн
925,76 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
1103,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1151,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
1151,00
Економія: -164,00 грн
987,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (2)
996,83
Економія: -78,13 грн
918,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
Всього: упаковка (1)
1008,28
Економія: -158,96 грн
849,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (2)
940,30
Економія: -146,50 грн
793,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
922,93
Економія: -81,36 грн
841,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
931,05
Економія: -89,48 грн
841,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (2)
901,43
Економія: -59,86 грн
841,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
935,84
Економія: -86,54 грн
849,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
888,27
Економія: -47,06 грн
841,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
1006,10
Економія: -156,78 грн
849,32 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
Всього: упаковка (1)
1098,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
1043,82
Економія: -190,03 грн
853,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
938,33
Економія: -87,72 грн
850,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (1)
952,58
Економія: -102,60 грн
849,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Драгоманова, 9-Ж
Всього: упаковка (1)
1027,98
Економія: -136,04 грн
891,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
Всього: упаковка (1)
1014,38
Економія: -81,37 грн
933,01 грн