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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА квадро 6,2 Ag, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (80895) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
1026,93
Економія: -101,17 грн
925,76 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
944,41
Економія: -71,65 грн
872,76 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
1103,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1151,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
1151,00
Економія: -164,00 грн
987,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (2)
996,83
Економія: -78,13 грн
918,70 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
Всього: упаковка (1)
1098,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
Всього: упаковка (1)
1008,28
Економія: -158,96 грн
849,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (2)
940,30
Економія: -146,50 грн
793,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
922,93
Економія: -81,36 грн
841,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
931,05
Економія: -89,48 грн
841,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (2)
901,43
Економія: -59,86 грн
841,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
888,27
Економія: -47,06 грн
841,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
935,84
Економія: -86,54 грн
849,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
1006,10
Економія: -156,78 грн
849,32 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (2)
1128,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
Всього: упаковка (1)
954,37
Економія: -104,74 грн
849,63 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
991,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (2)
991,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
924,51
Економія: -69,25 грн
855,26 грн