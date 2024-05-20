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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА квадро 4,9 Ag, №1 - Запоріжжя (80894) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
1089,47
Економія: -102,39 грн
987,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
912,08
Економія: -67,51 грн
844,57 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
1095,95
Економія: -100,20 грн
995,75 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
1096,77
Економія: -99,90 грн
996,87 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
1026,18
Економія: -78,49 грн
947,69 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
1074,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
1074,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
1095,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
1074,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
Всього: упаковка (1)
1013,85
Економія: -86,50 грн
927,35 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
1074,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
986,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
1074,30 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
1034,00 грн
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
1034,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Всього: упаковка (1)
986,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
1074,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
1113,20
Економія: -186,95 грн
926,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
1062,33
Економія: -134,97 грн
927,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Київ, вул. Ялтинська, 7
Всього: упаковка (2)
1061,03
Економія: -145,82 грн
915,21 грн