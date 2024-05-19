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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА квадро 4,9 Ag, №1 - Львів (80894) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
1151,70 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 8
Всього: упаковка (2)
988,80
Економія: -65,41 грн
923,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Зодчих, 40
Всього: упаковка (1)
1112,03
Економія: -185,78 грн
926,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
1028,91
Економія: -106,23 грн
922,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: упаковка (1)
1023,28
Економія: -100,16 грн
923,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (2)
1014,51
Економія: -99,66 грн
914,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
1049,10
Економія: -126,42 грн
922,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
995,57
Економія: -79,92 грн
915,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (2)
972,13
Економія: -57,72 грн
914,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
1118,61
Економія: -167,95 грн
950,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1)
1085,55
Економія: -166,92 грн
918,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
1067,56
Економія: -140,49 грн
927,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (2)
1108,00
Економія: -181,75 грн
926,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
Всього: упаковка (1)
1023,26
Економія: -100,58 грн
922,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
1128,69
Економія: -106,95 грн
1021,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (1)
1082,36
Економія: -119,56 грн
962,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
1050,60
Економія: -134,60 грн
916,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (1)
1015,06
Економія: -83,08 грн
931,98 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
1081,37
Економія: -166,16 грн
915,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всього: упаковка (1)
985,46
Економія: -57,30 грн
928,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
1130,50
Економія: -204,25 грн
926,25 грн