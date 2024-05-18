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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА квадро 4,9 Ag, №1 - Харків (80894) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
1025,49
Економія: -77,80 грн
947,69 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
1105,82
Економія: -108,95 грн
996,87 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
921,12
Економія: -88,71 грн
832,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
1081,68
Економія: -94,60 грн
987,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
917,30
Економія: -72,73 грн
844,57 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
1080,44
Економія: -84,69 грн
995,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
Всього: упаковка (1)
1006,00
Економія: -52,90 грн
953,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
1132,41
Економія: -206,16 грн
926,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Ялтинська, 7
Всього: упаковка (2)
1060,83
Економія: -145,62 грн
915,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (2)
1034,06
Економія: -111,38 грн
922,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
1059,31
Економія: -131,95 грн
927,36 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
1050,36
Економія: -135,15 грн
915,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
1067,70
Економія: -151,70 грн
916,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (1)
1081,03
Економія: -118,23 грн
962,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
1131,24
Економія: -204,99 грн
926,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всього: упаковка (1)
1008,18
Економія: -80,02 грн
928,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (1)
1003,41
Економія: -71,43 грн
931,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (2)
1106,62
Економія: -180,37 грн
926,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
1132,94
Економія: -111,20 грн
1021,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
1070,62
Економія: -143,55 грн
927,07 грн