Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Вітамін Детальніше Відчинено Цілодобово Київ, просп. Соборності, 5 Всього: упаковка (1) 1088,80 грн

Вітамін Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Вишневе, вул. Святоюріївська, 11 Всього: упаковка (1) 1050,90 грн

Вітамін Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 19 Всього: упаковка (1) 1088,80 грн

Вітамін Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14-А Всього: упаковка (1) 1088,80 грн

Вітамін Детальніше Відчинено Цілодобово Київ, вул. Стуса Василя, 9 Всього: упаковка (1) 1038,60 грн