Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняАплікаториаплікатори ЛяпкоАПЛІКАТОРИ ЛЯПКАЦіни в аптеках

АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА квадро 5,8 Ag (117 х 466 мм), №1 - Київ (191658) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14-А
Всього: упаковка (1)
1088,80 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Соборності, 5
Всього: упаковка (1)
1088,80 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Стуса Василя, 9
Всього: упаковка (1)
1038,60 грн
В інших містах:
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
1088,80 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11
Всього: упаковка (1)
1050,90 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом