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Корсет грудопоперековий
Корсет грудопоперековий
Одеса
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Доступно в 5 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1642,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
6.9 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1361,20
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1640,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
7.3 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1709,22
Економія при броні:
-65,58 грн
1643,64
грн
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Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
11.4 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1640,00
грн
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КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1640,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
13.0 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1640,00
грн
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КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1640,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 114/5
13.9 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1519,70
Економія при броні:
-337,10 грн
1182,60
грн
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В містах поряд
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
21.1 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1640,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бессарабське, вул. Центральна, 61-З
122.7 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1273,20
грн
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КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1486,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
165.9 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1267,57
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
165.9 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1640,00
грн
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КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1640,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Хороброго Святослава, 2-Б
252.4 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1519,70
Економія при броні:
-337,10 грн
1182,60
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
257.9 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1751,95
Економія при броні:
-92,00 грн
1659,95
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 63
259.8 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1698,16
Економія при броні:
-58,50 грн
1639,66
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
261.6 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1747,21
Економія при броні:
-124,78 грн
1622,43
грн
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КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1747,21
Економія при броні:
-103,57 грн
1643,64
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
371.0 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1716,29
Економія при броні:
-76,63 грн
1639,66
грн
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КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1830,30
Економія при броні:
-102,92 грн
1727,38
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
387.6 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1864,75
Економія при броні:
-134,05 грн
1730,70
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
391.2 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1736,36
Економія при броні:
-93,61 грн
1642,75
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
416.5 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1297,64
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
428.1 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1519,70
Економія при броні:
-337,10 грн
1182,60
грн
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