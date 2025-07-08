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Корсет грудопоперековий
Корсет грудопоперековий
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.4 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1559,40
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Володимир, вул. Князя Василька, 2
114.0 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1354,50
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
118.1 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1519,70
Економія при броні:
-337,10 грн
1182,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Збараж, вул. Січових Стрільців, 1-Г
127.9 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1267,57
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
140.5 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1483,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Капушанська, 27
184.8 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1519,70
Економія при броні:
-337,10 грн
1182,60
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Маневичі, вул. Незалежності, 11
193.2 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1308,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
208.0 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1267,57
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
209.8 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1559,40
грн
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КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1585,80
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
209.8 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1559,40
грн
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КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1585,80
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
218.8 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1519,70
Економія при броні:
-337,10 грн
1182,60
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
219.9 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1242,00
Економія при броні:
-49,68 грн
1192,32
грн
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КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1360,00
Економія при броні:
-54,40 грн
1305,60
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 27
220.7 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1519,70
Економія при броні:
-337,10 грн
1182,60
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
337.5 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1737,14
Економія при броні:
-93,50 грн
1643,64
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
465.5 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1267,57
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
465.6 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1640,00
грн
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КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1640,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
467.6 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1838,91
Економія при броні:
-97,55 грн
1741,36
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бессарабське, вул. Центральна, 61-З
557.4 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1273,20
грн
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КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1486,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
578.4 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1724,42
Економія при броні:
-88,33 грн
1636,09
грн
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КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1723,48
Економія при броні:
-80,73 грн
1642,75
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Хороброго Святослава, 2-Б
616.6 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1519,70
Економія при броні:
-224,60 грн
1295,10
грн
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