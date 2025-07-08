Корсет грудопоперековий

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1838,91
Економія при броні: -97,55 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
131.2 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1737,14
Економія при броні: -93,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
176.6 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1724,42
Економія при броні: -88,33 грн
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1723,48
Економія при броні: -80,73 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 27
247.7 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1519,70
Економія при броні: -337,10 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
248.5 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1242,00
Економія при броні: -49,68 грн
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1360,00
Економія при броні: -54,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Хороброго Святослава, 2-Б
250.7 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1519,70
Економія при броні: -224,60 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
276.9 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1519,70
Економія при броні: -337,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
290.4 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
298.7 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
308.5 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
308.7 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
349.3 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1739,12
Економія при броні: -104,85 грн
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1739,12
Економія при броні: -95,48 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Збараж, вул. Січових Стрільців, 1-Г
350.0 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
352.1 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1765,32
Економія при броні: -90,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 63
352.3 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1698,33
Економія при броні: -58,67 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Маневичі, вул. Незалежності, 11
362.3 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
364.7 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
365.1 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1702,94
Економія при броні: -63,28 грн
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1816,07
Економія при броні: -72,87 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
366.3 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1519,70
Економія при броні: -337,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
386.1 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1860,18
Економія при броні: -112,89 грн