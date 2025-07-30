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Корсет грудопоперековий
Корсет грудопоперековий
Дніпро
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Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1812,73
Економія при броні:
-64,15 грн
1748,58
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
4.7 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1815,30
Економія при броні:
-105,99 грн
1709,31
грн
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В містах поряд
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
26.7 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1824,15
Економія при броні:
-75,57 грн
1748,58
грн
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КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1852,73
Економія при броні:
-76,75 грн
1775,98
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
107.9 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1284,66
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
128.7 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1733,17
Економія при броні:
-89,53 грн
1643,64
грн
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КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1733,17
Економія при броні:
-89,53 грн
1643,64
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 63
130.0 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1711,01
Економія при броні:
-71,35 грн
1639,66
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
131.9 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1762,95
Економія при броні:
-79,52 грн
1683,43
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Хороброго Святослава, 2-Б
199.8 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1519,70
Економія при броні:
-317,30 грн
1202,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
238.3 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1519,70
Економія при броні:
-317,30 грн
1202,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 114/5
375.9 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1519,70
Економія при броні:
-317,30 грн
1202,40
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
376.8 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1640,00
грн
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КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1640,00
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
388.2 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1361,20
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
388.6 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1640,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
388.8 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1720,78
Економія при броні:
-77,14 грн
1643,64
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
388.9 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1865,98
Економія при броні:
-117,40 грн
1748,58
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
390.8 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1642,00
грн
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Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
393.6 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1640,00
грн
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КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1640,00
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
404.0 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1640,00
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
410.7 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1640,00
грн
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КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1640,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
410.8 км
КОРСЕТ ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ 3001 №1
ТЕХНОМЕДИКА
1387,52
грн
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