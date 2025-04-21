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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
109.8 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
110.3 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 47
116.5 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
29,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
173.4 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Соборності, 92
176.6 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
29,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
196.4 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
197.6 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
40,86
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14
209.3 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Економія при броні:
-7,50 грн
29,10
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
256.1 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
256.3 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
256.4 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Авіценна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
265.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Ваша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
265.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
29,10
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Калуш, вул. Медична, 6
296.6 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
44,04
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
316.8 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
29,10
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
329.0 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
349.7 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
40,83
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Коперника, 11
384.6 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
28,60
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
384.6 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
40,57
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
389.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
30,11
Економія при броні:
-1,65 грн
28,46
грн
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