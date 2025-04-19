Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
264.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
29,66
Економія при броні: -1,20 грн
Авіценна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
339.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні: -1,80 грн
Ваша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
339.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
345.6 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
345.8 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
346.0 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
368.6 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
29,98
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
387.1 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
391.0 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
391.3 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
425.6 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні: -2,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
426.5 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні: -2,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Соборності, 92
428.7 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
440.2 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
440.3 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 47
449.2 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
478.8 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14
506.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, бульв. Свободи, 2-Е
516.6 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт