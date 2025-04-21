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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
108.3 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
40,83
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
158.5 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
30,11
Економія при броні:
-1,65 грн
28,46
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
258.1 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
30,02
Економія при броні:
-1,56 грн
28,46
грн
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Авіценна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
272.2 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Ваша аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
272.2 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
29,10
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
278.3 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
281.3 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
281.4 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
281.6 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
282.0 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Економія при броні:
-7,50 грн
29,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
282.2 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Економія при броні:
-7,50 грн
29,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Соборності, 92
397.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
404.5 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
40,86
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
405.0 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ромни, бульв. Свободи, 2-Е
438.1 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
40,76
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, просп. Миру, 47
447.1 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
460.4 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
461.2 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
463.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
40,70
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
464.0 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
42,32
грн
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