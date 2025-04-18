Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Соборності, 92
21.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 47
137.0 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
152.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
152.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
153.0 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Ваша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
166.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Авіценна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
166.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, бульв. Свободи, 2-Е
211.3 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
276.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
277.1 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
329.1 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
348.0 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
29,96
Економія при броні: -1,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14
362.6 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
388.5 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
394.1 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
394.3 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
409.5 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
410.1 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт