Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
30,48
Економія при броні: -2,02 грн
В містах поряд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
130.1 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
131.5 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
29,61
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
134.5 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Економія при броні: -7,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
134.8 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Економія при броні: -7,50 грн
Авіценна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
187.0 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні: -3,60 грн
Ваша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
187.0 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
200.3 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
200.3 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
200.5 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
256.2 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
313.0 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
313.2 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
313.2 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
313.7 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
316.0 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, бульв. Свободи, 2-Е
316.1 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
350.5 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
351.5 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні: -3,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Соборності, 92
351.8 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні: -3,60 грн