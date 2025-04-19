Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
4.8 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Економія при броні: -3,90 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
71.4 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
30,28
Економія при броні: -1,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
125.6 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
29,57
Економія при броні: -1,11 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
195.1 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
195.2 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
195.4 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
195.4 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
198.8 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Ваша аптека
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Слобода, вул. Пирогова, 3
228.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Авіценна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
228.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
242.2 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
242.3 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
242.3 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ромни, бульв. Свободи, 2-Е
275.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
387.2 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
389.2 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
390.7 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Соборності, 92
397.5 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт