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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
40,86
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
129.8 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Боярка, вул. Соборності, 92
147.8 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
29,10
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Ромни, бульв. Свободи, 2-Е
174.0 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
40,76
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
231.4 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Житомир, просп. Миру, 47
231.5 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
29,10
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
231.6 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
231.7 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Ваша аптека
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Слобода, вул. Пирогова, 3
243.3 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
29,10
грн
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Авіценна
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Слобода, вул. Пирогова, 3
243.3 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
381.4 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
381.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
384.3 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
40,67
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
386.1 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
40,70
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
386.2 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
42,32
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
386.2 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
42,54
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
389.5 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
33,36
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
421.9 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
30,11
Економія при броні:
-1,65 грн
28,46
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
424.1 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
427.0 км
ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Економія при броні:
-3,60 грн
29,10
грн
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