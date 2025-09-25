Київ
Корега табс з біоформулою

Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
146,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
146,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
128,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
151,13
Економія при броні: -20,56 грн
130,57 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
153,38
Економія при броні: -30,99 грн
122,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
145,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
140,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
128,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
140,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
2.7 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
130,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
145,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
128,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
154,85
Економія при броні: -11,00 грн
143,85 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
146,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
145,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
143,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
151,06
Економія при броні: -28,60 грн
122,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
154,57
Економія при броні: -42,52 грн
112,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
151,83
Економія при броні: -40,20 грн
111,63 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
3.0 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
130,20 грн
