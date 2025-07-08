Корега табс з біоформулою
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 277 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
0.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
146,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
150,11
Економія при броні: -10,64 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
0.7 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
151,52
Економія при броні: -16,46 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.8 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
155,64
Економія при броні: -16,07 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
Подорожник
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна