Київ
Корега табс з біоформулою

Корега табс з біоформулою

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 421 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
128,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
129,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
139,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
136,62 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
128,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
154,13
Економія при броні: -26,82 грн
127,31 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
128,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
128,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
151,57
Економія при броні: -27,79 грн
123,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
145,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
129,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
145,00 грн
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
128,10 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
128,10 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 6
1.1 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
130,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
128,70 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
130,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
145,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
127,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
128,70 грн
ГоловнаКошикОбране