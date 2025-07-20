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Корега табс з біоформулою
Корега табс з біоформулою
Дніпро
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Доступно в 345 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
153,65
Економія при броні:
-35,29 грн
118,36
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
155,17
Економія при броні:
-36,81 грн
118,36
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
0.6 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
125,60
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
1.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
125,60
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
153,49
Економія при броні:
-25,18 грн
128,31
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
1.7 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
125,60
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
128,10
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
145,00
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
2.1 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
125,60
грн
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Аптека соціальних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
2.1 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
125,60
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
2.5 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
125,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
145,00
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
3.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
125,60
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
155,07
Економія при броні:
-36,05 грн
119,02
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
3.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
125,60
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
146,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
154,66
Економія при броні:
-34,46 грн
120,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
146,60
грн
Забрати 22.07 після 14:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
151,56
Економія при броні:
-32,52 грн
119,04
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
138,60
грн
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