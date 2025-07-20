Київ
Корега табс з біоформулою

Корега табс з біоформулою

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 345 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
153,65
Економія при броні: -35,29 грн
118,36 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
155,17
Економія при броні: -36,81 грн
118,36 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
0.6 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
125,60 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
1.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
125,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
153,49
Економія при броні: -25,18 грн
128,31 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
1.7 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
125,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
128,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
145,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
2.1 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
125,60 грн
Аптека соціальних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
2.1 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
125,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
2.5 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
125,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
145,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
3.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
125,60 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
155,07
Економія при броні: -36,05 грн
119,02 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
3.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
125,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
146,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
154,66
Економія при броні: -34,46 грн
120,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
146,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
151,56
Економія при броні: -32,52 грн
119,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
КОРЕГА БІО ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Халеон Україна
138,60 грн
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