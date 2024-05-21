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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ 2035, розмір 6 пупковий, №1 - Запоріжжя (86518) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
Всього: упаковка (1)
920,00
Економія: -123,30 грн
796,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Бойка Вадима, 4
Всього: упаковка (2)
1000,00
Економія: -203,30 грн
796,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (1)
908,61 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
864,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Семашко, 4
Всього: упаковка (1)
1000,00
Економія: -203,30 грн
796,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
864,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
876,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
Всього: упаковка (1)
729,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (2)
729,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом