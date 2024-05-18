БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ 2035, розмір 6 пупковий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (86518) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Бойка Вадима, 4
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бородянка, вул. Семашко, 4
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Словацького, 2
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом