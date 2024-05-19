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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ 2035, розмір 5 пупковий, №1 - Харків (81689) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
864,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
864,00 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
676,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16-А
Всього: упаковка (1)
778,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
778,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
755,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Виноградів, вул. Станційна, 2/1
Всього: упаковка (1)
409,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
729,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом