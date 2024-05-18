Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека акс соціальна Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Одеса, вул. Левітана, 101 Всього: упаковка (1) 864,00 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Тарутине, вул. Центральна, 61-З Всього: упаковка (1) 864,00 грн Забронювати

Соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Волочиськ, вул. Незалежності, 17 Всього: упаковка (1) 676,80 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16-А Всього: упаковка (1) 778,95 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Львів, вул. Словацького, 2 Всього: упаковка (1) 778,95 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Львів, вул. Огієнка Івана, 10 Всього: упаковка (1) 755,55 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Виноградів, вул. Станційна, 2/1 Всього: упаковка (1) 409,05 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Ужгород, вул. Капушанська, 15-А Всього: упаковка (1) 729,10 грн Забронювати