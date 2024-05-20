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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 4 (353) пупковий з ребрами жорсткості, №1 - Одеса (141661) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
824,56
Економія: -119,66 грн
704,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
392,14
Економія: -11,94 грн
380,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
854,69
Економія: -122,45 грн
732,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
632,47
Економія: -33,88 грн
598,59 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
810,64
Економія: -93,15 грн
717,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
Всього: упаковка (1)
827,71
Економія: -75,39 грн
752,32 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Р
Всього: упаковка (1)
833,89
Економія: -60,70 грн
773,19 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 177
Всього: упаковка (1)
828,75
Економія: -114,17 грн
714,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
Всього: упаковка (1)
819,60
Економія: -51,76 грн
767,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (2)
839,35
Економія: -66,16 грн
773,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
Всього: упаковка (1)
822,36
Економія: -95,43 грн
726,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
Всього: упаковка (1)
838,25
Економія: -151,44 грн
686,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
841,76
Економія: -75,79 грн
765,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
732,41
Економія: -82,81 грн
649,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (1)
852,20
Економія: -71,78 грн
780,42 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (1)
856,13
Економія: -100,60 грн
755,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
843,93
Економія: -124,53 грн
719,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (1)
836,99
Економія: -132,09 грн
704,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
827,23
Економія: -91,77 грн
735,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
830,54
Економія: -161,83 грн
668,71 грн