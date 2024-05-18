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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 4 (353) пупковий з ребрами жорсткості, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (141661) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
826,06
Економія: -92,84 грн
733,22 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
840,32
Економія: -114,50 грн
725,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
Всього: упаковка (1)
819,45
Економія: -61,84 грн
757,61 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30
Всього: упаковка (1)
819,84
Економія: -72,46 грн
747,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
828,02
Економія: -67,26 грн
760,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
837,31
Економія: -93,86 грн
743,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1)
843,45
Економія: -74,27 грн
769,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (1)
543,19
Економія: -22,69 грн
520,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
537,36
Економія: -16,86 грн
520,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
847,62
Економія: -94,54 грн
753,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
Всього: упаковка (1)
830,15
Економія: -112,66 грн
717,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
858,54
Економія: -89,58 грн
768,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
835,26
Економія: -93,83 грн
741,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
850,03
Економія: -80,85 грн
769,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
835,74
Економія: -87,44 грн
748,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (1)
818,42
Економія: -64,74 грн
753,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
848,02
Економія: -99,72 грн
748,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
828,59
Економія: -127,66 грн
700,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
Всього: упаковка (1)
843,37
Економія: -111,13 грн
732,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
821,57
Економія: -67,89 грн
753,68 грн