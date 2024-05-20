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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 3 (353) пупковий з ребрами жорсткості, №1 - Одеса (141660) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
841,52
Економія: -122,12 грн
719,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (4)
555,74
Економія: -35,24 грн
520,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
827,87
Економія: -135,97 грн
691,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
837,46
Економія: -119,97 грн
717,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
838,96
Економія: -105,74 грн
733,22 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
Всього: упаковка (1)
441,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Р
Всього: упаковка (1)
833,89
Економія: -60,70 грн
773,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
Всього: упаковка (1)
836,46
Економія: -52,83 грн
783,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
858,30
Економія: -138,90 грн
719,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
841,76
Економія: -75,79 грн
765,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
Всього: упаковка (1)
449,92
Економія: -24,42 грн
425,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (1)
813,78
Економія: -53,02 грн
760,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
Всього: упаковка (1)
545,38
Економія: -24,88 грн
520,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (1)
836,99
Економія: -132,09 грн
704,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
810,56
Економія: -89,92 грн
720,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
830,54
Економія: -161,83 грн
668,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шпола, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
836,94
Економія: -91,85 грн
745,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
Всього: упаковка (1)
439,71
Економія: -14,21 грн
425,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
854,37
Економія: -85,19 грн
769,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
812,29
Економія: -125,48 грн
686,81 грн